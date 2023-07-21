У Польщі розслідують привласнення 39 млн злотих, призначених для українських біженців

У Польщі прокуратура розслідує діяльність організованої злочинної групи, яка, за версією слідства, привласнила 39 мільйонів злотих із коштів, призначених для допомоги біженцям з України, повідомляє Новое время.

Засновницю популярного варшавського закладу Cafe Kulturalna Агнешку Л, за рішенням суду заарештовано. Їй та ще чотирьом особам прокуратура висунула звинувачення у діяльності організованого злочинного угруповання. За даними слідства, підозрювані виманили з державної скарбниці 39 мільйонів злотих на допомогу біженцям з України.

У прокуратурі заявили, що розслідування стосується шахрайства, використання недостовірної документації та відмивання грошей.

Троє з п’яти підозрюваних перебувають під вартою з травня цього року.

За даними прокуратури, гроші призначалися, зокрема, й на харчування для українських біженців. Кав’ярня Аґнєшки Л. організовує кампанії допомоги біженцям, які рятуються від російської агресії, від самого початку війни в Україні. Раніше вона неодноразово допомагала біженцям з інших країн.

У закладі заявили, що попри арешт засновника, робота кафе триває без змін.