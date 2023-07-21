У Вірменії назвали умову для визнання Карабаха частиною Азербайджану

Вірменія готова визнати Нагірний Карабах у складі Азербайджану за певних умов, передусім — безпекових﻿. Про це заявив міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян, повідомляє Ділова столиця.

Він зазначив, що вірменська сторона "віддана продовженню своїх зусиль для нормалізації відносин і відкриття нової ери миру в нашому регіоні".

"Ми переконані, що міцний мир у регіоні можливий, і це можливо, якщо сторони продемонструють максимальну готовність усунути першопричини конфлікту. У зв'язку з цим ключовим є питання прав і безпеки вірменського населення Нагірного Карабаху" , — сказав Мірзоян.

"Як нещодавно заявив прем'єр-міністр Республіки Вірменія, ми готові визнати територію Азербайджану площею 86 600 кв. км, що включає Нагірний Карабах, але з розумінням того, що питання прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху має обговорюватися в рамках міжнародного механізму, через діалог Степанакерт-Баку" , — зазначив він.

Водночас, наголосив міністр, повага до територіальної цілісності Азербайджану "не повинна і не може бути неправильно витлумачена та використана як дозвіл на етнічні чистки в Нагірному Карабасі".