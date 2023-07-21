Російські ДРГ намагаються заходити на Чернігівському та Сумському напрямках – Наєв
Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються заходити на територію України через кордон у Чернігівській та Сумській областях. Про це заявив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє Ліга.net.
"У прикордонні фіксується проникнення диверсійно-розвідувальних груп, але всі спроби були невдалими", – заявив Наєв.
Він додав, що Росія не полишає спроб знайти слабкі місця в українській обороні на Чернігівському та Сумському напрямках.
Сили оборони збільшують кількість невибухових інженерних загороджень і встановлюють додаткові камери спостереження.