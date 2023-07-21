Ryanair представив план відновлення української авіагалузі

Головний виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі представив основний інвестиційний план відновлення української авіаційної галузі обсягом у 3 мільярди доларів. Про це розповіли у Міністерстві відновлення, повідомляє ЛігаБізнес.

Інвестиційний план включає базування до 30 нових літаків Boeing 737 MAX вартістю понад 3 мільярди доларів США в 3 основних аеропортах України.

Таким чином українські громадяни зможуть мати доступ до найнижчих цін на авіаквитки в Європі.

Також план передбачає повернення до України авіакомпанії за низькими тарифами протягом 8 тижнів після відновлення повітряного простору. Це дозволить виконувати 600 рейсів щотижня з головних аеропортів України.

"Ryanair була другою за величиною авіакомпанією в Україні до незаконного російського вторгнення в лютому 2022 року. Після того, як це вторгнення буде успішно відбито, і небо над Україною знову відкриється, Ryanair повернеться в Україну, з'єднавши основні аеропорти України з понад 20 столицями ЄС, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб відбудувати українську авіацію, промисловість та економіку" , - наголосив головний виконавчий директор Ryanair Group Майкл О'Лірі.

Крім того, Ryanair хотіла б відкрити щоденні внутрішні рейси між Києвом, Львовом і Одесою, щойно ці аеропорти зможуть їх обслуговувати.

Загалом, протягом перших 12 місяців після повернення Ryanair готова запропонувати понад 5 мільйонів місць до та з України та в межах країни.