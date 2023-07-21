У Росії школярі вивчатимуть "бойове застосування дронів"

У школах Росії з 1 вересня вивчатимуть "основи бойового застосування безпілотників" в межах курсу початкової військової підготовки, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова ради з розвитку цифрової економіки при Раді Федерації Росії Артем Шейкін.

За його словами, таку пропозицію було направлено міністру оборони Росії. Пропозицію розглянули та підтримали, у тому числі в Мінпросвіти РФ.

У відповіді Міноборони РФ ідеться, що в рамках програми передбачено "вивчення видів, призначення, тактико-технічних характеристик і загального устрою, ведення розвідки місцевості та способів протидії БПЛА ворога".