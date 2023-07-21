У Росії школярі вивчатимуть "бойове застосування дронів"
У школах Росії з 1 вересня вивчатимуть "основи бойового застосування безпілотників" в межах курсу початкової військової підготовки, повідомляє Українська правда.
Про це заявив голова ради з розвитку цифрової економіки при Раді Федерації Росії Артем Шейкін.
За його словами, таку пропозицію було направлено міністру оборони Росії. Пропозицію розглянули та підтримали, у тому числі в Мінпросвіти РФ.
У відповіді Міноборони РФ ідеться, що в рамках програми передбачено "вивчення видів, призначення, тактико-технічних характеристик і загального устрою, ведення розвідки місцевості та способів протидії БПЛА ворога".
"Програма схвалена Міносвіти Росії і планується до реалізації в освітніх організаціях і навчально-методичних центрах військово-патріотичного виховання молоді "Авангард" з вересня поточного року", – повідомив він.