Флот РФ на навчаннях відпрацював морську блокаду України

Російський Чорноморський флот провів навчання з ізоляції північно-західної частини Чорного моря﻿. Про це, з посиланням на прес-службу Міністерства оборони РФ, повідомляє Ділова столиця.

Зокрема повідомляється про навчально-бойові стрільби протикорабельними крилатими ракетами по судну-мішені в північно-західній частині Чорного моря.

"Також в ході спільного навчання кораблі і авіація флоту відпрацювали дії з ізоляції району, тимчасово закритого для судноплавства, а також виконали комплекс заходів із затримання судна-порушника" , – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що дію Чорноморської зернової ініціативи зупинено. За його словами, "Росія негайно повернеться до "зернової угоди", щойно її домовленості будуть виконані".

Також Росія заявила, що з 20 липня вважатиме "залученими до конфлікту" країни, судна яких йдуть у порти України. Про це йдеться у заяві Міноборони РФ, поширеній російськими державними пропагандистськими ресурсами.