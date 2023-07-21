На ЗАЕС відмовляються запускати блок №4 за наказом окупантів – Енергоатом
Український персонал Запорізької АЕС відмовляється виконувати наказ нелегітимного керівництва станції щодо запуску блоку №4. Про це заявили в НАЕК "Енергоатом", повідомляє ЛігаБізнес.
"Незаконно призначений російською владою "генеральний директор" тимчасово окупованої Запорізької АЕС Юрій Чернічук вмовляє атомників, які відмовились підписати фейкові контракти з Росатомом, запустити четвертий енергоблок. Персонал станції категорично відмовляється виконувати злочинний наказ, який є прямим порушенням ліцензії на експлуатацію, виданою Держатомрегулювання України (ДІЯРУ)", – йдеться у повідомленні.
Впродовж останнього тижня через постійний фізичний і психологічний тиск окупантів близько 30 осіб ліцензованого персоналу ЗАЕС залишили Енергодар. Їм вдалось виїхати на підконтрольну уряду України територію. Нині ж оперативний персонал, який завезли з РФ, є абсолютно некомпетентним та не має відповідного досвіду, зазначає Енергоатом.
"Чернічук намагається вийти зі становища, що склалося, та долучити до роботи станції тих українських працівників, які ще раніше відмовились підписати фейкові контракти з Росатомом і яким було заблоковано доступ на станцію. Відповідальний український персонал усвідомлює, що порушення умов ліцензії ДІЯРУ призведе до втрати персональних ліцензій після деокупації ЗАЕС", – додали в Енергоатомі.