На ЗАЕС відмовляються запускати блок №4 за наказом окупантів – Енергоатом

Український персонал Запорізької АЕС відмовляється виконувати наказ нелегітимного керівництва станції щодо запуску блоку №4. Про це заявили в НАЕК "Енергоатом", повідомляє ЛігаБізнес.

"Незаконно призначений російською владою "генеральний директор" тимчасово окупованої Запорізької АЕС Юрій Чернічук вмовляє атомників, які відмовились підписати фейкові контракти з Росатомом, запустити четвертий енергоблок. Персонал станції категорично відмовляється виконувати злочинний наказ, який є прямим порушенням ліцензії на експлуатацію, виданою Держатомрегулювання України (ДІЯРУ)" , – йдеться у повідомленні.

Впродовж останнього тижня через постійний фізичний і психологічний тиск окупантів близько 30 осіб ліцензованого персоналу ЗАЕС залишили Енергодар. Їм вдалось виїхати на підконтрольну уряду України територію. Нині ж оперативний персонал, який завезли з РФ, є абсолютно некомпетентним та не має відповідного досвіду, зазначає Енергоатом.