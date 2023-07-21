Зеленський звільнив посла України у Великій Британії Пристайка

Президент України Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії.﻿ Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави у п’ятницю, 21 липня, повідомляє Новое время.

"Про звільнення В.Пристайка з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії та Постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO)" , — йдеться у документі.

Минулого тижня ексголова МЗС та посол України у Британії Вадим Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова президента України Володимира Зеленського у відповідь на звинувачення міністра оборони Британії Бена Воллеса у "недостатній вдячності" за військову допомогу.

Пристайко був міністром закордонних справ в уряді Олексія Гончарука. У травня 2019 року, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, призначений заступником голови Адміністрації президента, а 25 червня, після реорганізації адміністрації, переведений на посаду заступника керівника Офісу президента. Також він обіймав посаду голови місії України при Організації Північноатлантичного договору.