Закачування газу до наступної зими йде за планом - "Нафтогаз"

Станом на 19 липня 2023 року в українських підземних сховищах вже зберігалося 11,7 млрд. куб. м газу, цей обсяг відповідає плану підготовки запасів блакитного палива до наступної зими. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Зі старту сезону закачування в 2023 році в українські підземки вже направлено 2,5 млрд куб. м газу. Цей рівень відповідає аналогічному періоду 2022 року. Загалом підготовка запасів газу до наступної зими йде за планом" , - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"У липні ми закачали навіть більше газу, ніж передбачалося" , - додав він.

Глава "Нафтогазу" зазначив, що це дуже добрий результат з огляду на те, що споживання газу у II кварталі 2023 року збільшилося щодо аналогічного періоду 2022 року на 13%.

Зростання рівня споживання газу викликано багатьма чинниками, зокрема поступовим відновленням економіки нашої країни.

"Але, як ми бачимо за наявними даними, нам все одно вдається досягати всіх поставлених цілей у рамках підготовки до наступної зими" , - сказав Олексій Чернишов.

Нагадуємо, Міжнародна енергетична агенція оперує іншими даними.

Згідно зі звітом МЕА, Україна з березня 2023 року і станом на кінець другого кварталу зберегла у сховищах 1,5 млрд куб природного газу. Про це йдеться у звіті про безпеку глобального ринку газу.

Як стверджують у МЕА, станом на початок липня в українських сховищах було 10,5 млрд. кубометрів газу.

При цьому, згідно з даними, які озвучувалися урядом України у 2022 році, у серпні минулого року запаси у сховищах перевищували вже 12 млрд кубометрів.

Минулого року сезон відбору газу в Україні розпочався 7 листопада. Це найпізніший офіційно зафіксований початок відбору газу за останнє десятиліття.

За минулий сезон відбору, а саме з 7 листопада 2022 року, із підземних газосховищ було відібрано 5,572 млрд. кубометрів газу.