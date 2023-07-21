Росіяни за добу обстріляли дев'ять областей України – зведення ОВА

Російська армія за добу здійснила обстріли дев'яти областей України. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 п'ятниці, 21 липня, повідомляє Укрінформ.

У Чернігівській області ворог за добу здійснив сім обстрілів, Пролунали 49 вибухів. Із артилерії та мінометів росіяни били по Новгород-Сіверському району. Зруйновано міст у прикордонні, пошкоджено вежу стільникового звʼязку.

У Сумській області вночі та вранці війська РФ здійснили шість обстрілів, зафіксовані 19 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Хотінської, Білопільської, Краснопільської Юнаківської, Есманської громад. Вчора протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордоння. Зафіксовано 209 вибухів.

Обстрілів зазнали Новослобідська, Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Великописарівська, Путивльська та Хотінська громади. По Краснопільській громаді росіяни зі своєї території вели мінометні обстріли та обстріли з артилерії. Крім того, ворог завдав авіаудару. Пошкоджено приміщення агрофірми. У Великописарівській громаді зафіксовано 8 артилерійських вибухів. Пошкоджено лінію електропередач.

За минулу добу російська армія 80 разів ударила по 20 населених пунктах Запорізької області. 63 артилерійських обстрілів зазнали Гуляйполе, Левадне, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Малинівка, Червоне, Щербаки, Степногірськ, П'ятихатки та інші прифронтові села.

Крім цього, зафіксовано 10 ударів із РСЗВ по Новодарівці, шість авіаційних ударів по П'ятихатках, Оріхову і Малій Токмачці, а також атака БПЛА по Лобковому. Внаслідок удару по сільськогосподарському підприємству в Пологівському районі загинули четверо працівників віком 29, 30, 33 та 43 років. Ще двоє людей поранені. Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

У Харківській області вночі ворог обстріляв Новоосинове Куп'янського району. Дістала легкі поранення 56-річна жінка. Пошкоджено приватний житловий будинок. Внаслідок обстрілу із РСЗВ Чернещини Ізюмського району пошкоджено три будинки, гараж і господарчі споруди, сталися пожежі. Близько 23:10 Вовчанськ Чугуївського району був обстріляний з мінометів, пошкоджено три приватні будинки та господарчі споруди. У Покаляному Чугуївського району внаслідок обстрілу із РСЗВ пошкоджено приватний житловий будинок.

Близько 12:40 загарбники з артилерії били по Куп'янську. Пошкоджено шість приватних будинків. О 23:50 Куп'янськ був обстріляний вдруге, пошкоджено приватний будинок.

На Слобожанському напрямку ворог з мінометів та артилерії бив по Удах, Одноробівці Богодухівського району, Козачій Лопані Харківського району, Стариці, Вовчанську і Бударках Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаки росіян на південний захід від Масютівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Западне, Фиголівка, Кам’янка, Красне Перше, Куп’янськ, Кучерівка, Моначинівка і Тополі.

Внаслідок обстрілу з танка Козачої Лопані Харківського району загинув чоловік віком 60 років. Пошкоджено приватний будинок і гараж. Внаслідок артилерійського обстрілу Петрівки Богодухівського району поранення зазнали двоє чоловіків віком 69 та 52 років, пошкоджено багатоквартирний будинок.

У селі Верхній Байрак Ізюмського району на власному подвір'ї на невідомому вибуховому предметі підірвався 48-річний чоловік.

У Луганській області за добу російські військові здійснили 99 обстрілів, випустили 458 снарядів.

У Донецькій області росіяни здійснили 19 обстрілів, застосувавши БПЛА Shahed, РСЗВ «Град» та «Ураган», артилерію, танки, міномети. Під вогнем перебували Авдіївка, Гірник, Миколаївка, Розлив, Предтечине, Богоявленка, Південне, Дружба, Іванівське, Кліщіївка, Костянтинівка. Пошкоджено 27 житлових будинків, три автомобілі, газопровід, ЛЕП, господарчу споруду. На Донеччині за добу двоє людей загинули і двоє дістали поранення.

У Миколаївській області зранку ворог з артилерії вів обстріли вздовж узбережжя Очакова. Також зранку війська РФ завдавали артилерійських ударів по Очакову. Спалахнула пожежа в будівлі соціальної інфраструктури. Вчора протягом дня ворог вів артилерійські обстріли Очакова. Також вчора артилерійських обстрілів зазнала Куцурубська громада, пошкоджено житлові будинки.

По Одеській області на світанку росіяни випустили крилаті ракети типу «Калібр» з ракетоносія, який вночі вивели в Чорне море. Є влучання в термінали із зерном одного з агропідприємств. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей. Вони дістали різані рани.

У Херсонській області за добу загарбники здійснили 45 обстрілів (випустили 243 снаряди), з них по Херсону — 5 обстрілів (20 снарядів). Росіяни поцілили у райони 17 населених пунктів. У селі Дніпровське Білозерської громади через обстріл значних руйнувань зазнали школа і будинки. Атакували росіяни з артилерії будинок культури у Золотій Балці Новоолександрівської громади. У будівлі пошкоджено дах. Жертв та поранених серед жителів Херсонщини за добу немає.