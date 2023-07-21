Генштаб: новомобілізовані росіяни відмовляються воювати в Україні

Новомобілізовані російські загарбники відмовляються їхати воювати в Україну.﻿ Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Все частіше спостерігаємо, що, особливо новомобілізовані, російські загарбники відмовляються їхати воювати в Україну. Так, зокрема, у населеному пункті Муліне Нижньогородської області РФ російські військовослужбовці, які прибули з Лепеньського полігону Республіки Білорусь, відмовляються від участі у загарбницькій війні в Україні" , – поінформував речник.

За його словами, значна частина цих військових не бажають їхати в Україну та обговорюють між собою можливі варіанти уникнення виїзду.

"Зафіксовано непоодинокі випадки самовільного залишення частини, при цьому командування терористів проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з особовим складом про притягнення їх до кримінальної відповідальності за дезертирство" , – зазначив речник.

Водночас він розповів, що російським військовослужбовцям наводили приклади, що за дезертирство було накладено покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.