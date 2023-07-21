У ЗСУ пояснили, чому не можуть поставити ППО далеко від міст

Україна наразі не має можливості розташовувати засоби ППО далі від міст через недостатню кількість таких систем. Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

Він зазначив, що тези про те, що ППО нібито слід поставити подалі від міст, - це наративи російської пропаганди. Ігнат зауважив, що українцям намагаються вселити думку: "бачите, вони там спеціально в містах ставлять ППО, ми там вражаєм ті об'єкти, що нам потрібно, а вони збивають і все падає вам на голови, ось такі вони погані".

"От люди запитують, чому ППО знаходиться близько до міст? Якби наші комплекси були більшого радіусу дії і було би більше систем, то можна було б їх відсунути десь подалі і зробити більше кільце захисту" , - сказав він.

При цьому речник підкреслив, що наразі ППО розташовано настільки щільно і настільки подалі від міст, наскільки це виявляється можливим.

"Наскільки військове керівництво прийняло таке рішення щодо максимального захисту саме мегаполісів і важливих об'єктів з тою кількістю засобів, яку ми маємо на сьогодні" , - додав він.

За його словами, розв'язати це питання можуть винищувачі F-16, які здатні між областями перехоплювати ворожі цілі, а можливо, навіть і на кордоні з Україною.