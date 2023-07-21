Міноборони прийняло на озброєння 28 моделей українських дронів

Міністерство оборони в період з 22 лютого 2022 року прийняло на озброєння чи в експлуатацію 28 моделей БпЛА різних типів українського виробництва, повідомляє Укрінформ.

Серед цих БпЛА, у тому числі 9 моделей дронів-камікадзе, серед яких три літакового типу, а також 6 моделей FPV-дронів. Загальна кількість поставлених до Збройних сил України БпЛА і дронів в рамках закупівель Міноборони налічує тисячі одиниць, йдеться в повідомленні.

Розвиток українського виробництва озброєння та військової техніки, зокрема, розвідувальних, ударних дронів, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів є пріоритетом для Міноборони, наголосили у МО та підкреслили, що тому оборонне відомство восени 2022 року суттєво спростило процедури для винахідників та виробників. Внаслідок цього термін прийняття в експлуатацію нового озброєння та техніки скоротився з приблизно 2 років до 3-5 тижнів.

Постачання БпЛА українського виробництва для потреб ЗСУ постійно зростає у геометричній прогресії. З низкою українських компаній укладено контракти на серійне виробництво 10 моделей БпЛА різних типів, найменування та обсяги не розкриваються з міркувань безпеки. Обсяги постачання визначені на підставі потреби, сформованої Генеральним штабом ЗСУ, зазначили в Міноборони.

Як заявили в міністерстві, згідно з бюджетними приписами, заборонено укладати контракти на неіснуючі серійні моделі. Закупівля може здійснюватися виключно на підставі потреби від Генштабу ЗСУ, яка формується тільки щодо реально існуючих засобів.

Окрім того, станом на 20 липня 2023 року до Міністерства оборони надійшло дві пропозиції від підприємств, які входили до складу колишнього концерну "Укроборонпром" (після реорганізації – АТ "Українська оборонна промисловість"). Зокрема, у 2023 році з підприємством концерну укладено державний контракт на закупівлю розвідувального дрона, ідеться в повідомленні.

Також на даний момент завершені випробування єдиного дрона-камікадзе, розробником якого є одне із підприємств АТ "Українська оборонна промисловість". Здійснюється процедура допуску до експлуатації. Після завершення процедури допуску до експлуатації та визначення Генеральним штабом потреби у зазначеному безпілотному авіаційному комплексі буде прийматись рішення щодо його закупівлі для ЗСУ, підкреслили у Міністерстві оборони.