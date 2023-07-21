Український ВПК вже виробляє засоби для захисту портів – Данілов

Український ВПК вже виробляє засоби, що дозволять посилити захист портової інфраструктури від російських атак.﻿﻿ Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Не вистачає засобів ураження ППО саме по деяких видах того озброєння, яким користується РФ. Президент поставив завдання посилити захист (портової інфраструктури - ред.). Сьогодні працюють всі контакти, щоб пришвидшити постачання необхідної техніки. Однак хочу зауважити, що ми і самостійно розробляємо зараз, і вже є розуміння щодо систем захисту.

Наш ВПК виробляє вже такий захист. Найближчим часом, я думаю, це (захист портової інфраструктури - ред.) буде посилено" , – заявив він.

Водночас Данілов додав, що це не гарантує захисту "на сто відсотків" від атак Росії.

Нагадаємо, Росія 17 липня заявила﻿ про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Відразу після цього РФ посилила удари по українській портовій та зерновій інфраструктурі.

В ISW вважають, що РФ намагається﻿ створити відчуття невідкладності свого повернення до Чорноморської зернової ініціативи.