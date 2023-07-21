Український ВПК вже виробляє засоби для захисту портів – Данілов
Український ВПК вже виробляє засоби, що дозволять посилити захист портової інфраструктури від російських атак. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.
"Не вистачає засобів ураження ППО саме по деяких видах того озброєння, яким користується РФ. Президент поставив завдання посилити захист (портової інфраструктури - ред.). Сьогодні працюють всі контакти, щоб пришвидшити постачання необхідної техніки. Однак хочу зауважити, що ми і самостійно розробляємо зараз, і вже є розуміння щодо систем захисту.
Наш ВПК виробляє вже такий захист. Найближчим часом, я думаю, це (захист портової інфраструктури - ред.) буде посилено", – заявив він.
Водночас Данілов додав, що це не гарантує захисту "на сто відсотків" від атак Росії.
Нагадаємо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Відразу після цього РФ посилила удари по українській портовій та зерновій інфраструктурі.
В ISW вважають, що РФ намагається створити відчуття невідкладності свого повернення до Чорноморської зернової ініціативи.