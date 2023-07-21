﻿Один із найбільших імпортерів пшениці у світі - Єгипет — розкритикував Росію за вихід із зернової угоди. Про це заявив міністр поставок Єгипту Алі аль-Мусейлехі, повідомляє Новое время.

Також у Єгипті заявили, що продовжать купувати українське зерно через альтернативні маршрути.

"Ми незадоволені виходом Росії з угоди ООН щодо експорту зерна" , — заявив єгипетський чиновник.

Він закликав Росію переглянути свою позицію.

Зазначається, що економіка Єгипту постраждала через зростання цін на зерно, до якого призвело російське повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Після того як Росія оголосила про вихід із зернової угоди ціни на зерно поповзли вгору.

Після початку повномасштабної війни Єгипет вимушено призупинив імпорт української пшениці, але зернова ініціатива дозволила відновити закупівлі з грудня 2022 року.

Внутрішнє споживання пшениці в Єгипті становить близько 25 млн тонн на рік. При цьому сама країна виробляє близько 12 млн тонн, решту обсягів країні доводиться імпортувати.

19 липня Росія заявила, що вважатиме «військовими цілями» всі морські судна, що прямують в українські порти. За два дні до цього Москва офіційно оголосила про вихід із зернової угоди, мотивувавши це повторним підривом Кримського мосту, і відкликала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.