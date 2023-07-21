38,4% підприємств очікує зростання оборотів у цьому році - дослідження

Центр розвитку інновацій, Офіс з розвитку підприємництва та експорту, національний проєкт Дія.Бізнес, стратегічне агентство Advanter Group провели дванадцяту хвилю досліджень бізнесу в Україні та представили ключові результати за червень 2023 року, повідомляє ЛігаБізнес.

1. Робота підприємств

Згідно з результатами опитування власників та керівників бізнесу, за перші 5 місяців 2023 року середньозважений обсяг робіт становить 71,6% від планового показника, тобто бізнес у середньому фактично не досягає запланованих результатів.

Проте 18,9% оцінюють свої результати як такі, що повністю відповідають (18,9%), перевищили (6,5%) або суттєво перевищили очікування (1,9%).









2. Які перспективи бачить бізнес у 2023 році

Щодо прогнозу оборотів бізнесу на 2023 рік (порівняно з 2022 роком) дослідження показує, що очікування залишилися майже на такому ж рівні, що й у 2022 році. Водночас 38,4% опитаних прогнозують зростання оборотів бізнесу у 2023 році.









Частка тих, хто прогнозує зупинення бізнесу або падіння обороту, має тенденцію до зростання. Не бачать перспектив 24,3% підприємств (вказали, що бізнес не працюватиме або працюватиме на рівні до 50% від оборотів попереднього року).

3. Участь у процесах відбудови

81% представників бізнесу хоче долучитися до обговорення, планування та вибору проєктів відбудови на місцевому, обласному й державному рівнях.

Також представники бізнесу вибирали, на яких етапах процесу відбудови їм було б найцікавіше долучитися.

У власній громаді це фіксація збитків, контроль на етапі будівництва, контроль під час проєктних робіт або вибору проєктувальників та громадське обговорення проєктів.

На обласному рівні респонденти бажають долучитися до контролю закупівель у Prozorro, брати участь у плануванні та загально контролювати реалізацію проєктів відбудови.

4. Взаємодія бізнесу з органами влади

Згідно з отриманими відповідями однією з основних проблем недостатньої взаємодії бізнесу з представниками ОДА (ОВА) є мала обізнаність про програми з підтримки підприємництва в територіальній громаді чи регіоні - 79,7% опитаних не беруть участь і не знають про жодну програму з підтримки.

Лише 2,9% долучаються до програм підтримки та вже отримали практичний результат.

Представники/-ці бізнесу найбільше виокремлюють і бажають отримувати таку допомогу від ТГ чи ОДА (ОВА):

підтримку від територіальних громад у вигляді додаткового фінансування (грантова допомога, ваучери) - 50,9%

інформаційну підтримку - 43,4%

пільги на сплату місцевих податків і зборів - 41,2%

консультативну допомогу - 34,7%

зниження плати за оренду комунального майна - 30,2%

22,6% опитаних бажають отримувати підтримку в пошуку найманих працівників, тоді як 20,0% висловили бажання проходити тренінги і семінари. Тільки 7,4% висловили потребу в допомозі з релокацією бізнесу.

Підсумки

Згідно з проведеним дослідженням, можна стверджувати, що велика частка бізнесу не досягає очікуваних результатів у 2023 році, але має оптимістичні настрої.

Понад 80% хочуть залучатися до обговорень і впливу на прийняття рішень щодо відбудови як на місцевому, так і на державному рівнях за допомогою різних інструментів взаємодії, зокрема е-голосувань та е-опитувань.

Також бізнес визначає і формує важливість громадського контролю та активізації громадян через запрошення до участі у відбудові.

Наразі однією з основних проблем недостатньої взаємодії бізнесу з представниками держави є мала обізнаність про програми з підтримки підприємництва в територіальній громаді чи регіоні, хоча ті, хто мав таку взаємодію, відмічають позитивний вплив на діяльність їхнього бізнесу.