Росія розглядає атаку в Чорному морі, аби звинуватити Україну – ЦРУ

Росія розглядає проведення атаки проти судноплавства у Чорному морі, щоб звинуватити в цьому Україну. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс на Форумі з безпеки в Аспені, повідомляє Ліга.net.

"[Росіяни] розглядають способи, якими вони можуть атакувати судноплавство в Чорному морі, а потім звинувачувати, намагатися звинуватити в цьому українців" , – сказав він.

Він зазначив, що ЦРУ бачить "деякі дуже тривожні" ознаки того, що росіяни розглядають проведення видів операцій під "хибним прапором".

Подібні операції РФ уже фіксувались напередодні широкомасштабної війни, зауважив Бернс.

Раніше директор Центрального розвідувального управління США заявив﻿, що залишається оптимістом щодо перспектив українського контрнаступу.