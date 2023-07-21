Укренерго зафіксувало зниження споживання електроенергії

У четвер, 20 липня, через зниження температури максимальна позначка споживання електроенергії у вечірні години зменшилась на 7%.﻿ Про це заявили у НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

"Вчора ввечері спека тимчасово відступила, що одразу вплинуло на зменшення використання кондиціонерів. Максимальна позначка споживання електрики у вечірні години на 7% знизилася по відношенню до аналогічного показника попереднього дня. Однак, максимум споживання все ще припадає на вечірні години, коли сонячні електростанції вже не працюють, і енергосистемі необхідно залучати теплові та гідроелектростанції, кількість яких обмежена" , – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після масованих ракетних та дронових ударів росіян всі теплові та частина гідроелектростанцій зазнали значних пошкоджень і активно проводять ремонти, де це можливо, щоб відновитися до зими. Крім того, у плановому ремонті перебувають кілька атомних енергоблоків.

"Зважаючи на обмежені можливості енергосистеми покривати значне споживання у вечірні години, необхідно економно користуватися електроенергією" , – наголосили в Укренерго.

У четвер вийшов у ремонт енергоблок однієї з атомних електростанцій. Це зменшило доступні потужності в енергосистемі для покриття споживання упродовж доби. Натомість збільшене виробництво електроенергії на теплових електростанціях, кількість яких суттєво обмежена. Адже триває значна ремонтна кампанія для того, щоб максимально можливо відновитися до нового опалювального сезону, коли потреба в електроенергії буде значно вищою.

Сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини у вечірні дефіцитні години з 17:00 до 23:00 потужністю до 340 МВт. Експорт відсутній.