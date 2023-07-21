Кабмін вирішив націоналізувати "Сенс Банк" за 1 грн – нардеп

Кабінет міністрів прийняв пропозицію Національного банку про участь держави у виведенні з ринку системно важливого банку АТ "Сенс Банк". Про це заявив нардеп Ярослав Железняк, повідомляє Ліга.Фінанси.

Це рішення означає, що Міністерство фінансів викупить 100% акцій Сенс Банку у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 грн.

Раніше власниками "Сенс Банку" були підсанкційні росіяни Андрій Косогов (40,96%), Михайло Фрідман (32,86%), Петро Авен (12,40%).

20 липня Національний банк вирішив﻿ вивести банк з ринку через санкції проти його власників і запропонував націоналізувати його.

З 21 липня в "Сенс Банку" почала працювати тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Очікується, що вона триватиме тільки до кінця вихідних, і уже з понеділка він стане державним.

У кінці травня Верховна Рада ухвалила зміни до закону про банки, які зобов'язують НБУ вивести з ринку системно важливий банк, якщо до будь-якого власника істотної участі цієї установи застосовані санкції. В Україні такий банк один – "Сенс".

Процедура виведення банку з ринку прописана в законі про гарантування вкладів. Вона передбачає, що перший крок робить Національний банк, ухваливши відповідне рішення. Після цього не пізніше наступного дня Кабінет міністрів розглядає пропозицію НБУ та вирішує – бере участь держава у виведенні банку з ринку чи ні.

"Сенс Банк" - найбільший націоналізований банк в Україні з часів "ПриватБанку". Суди довкола націоналізації досі тривають. Компанія ABH Holdings S.A., який є номінальним власником акцій "Сенс Банку", збирається судитися з Україною у випадку націоналізації банку.