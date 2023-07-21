Як посилюватимуть українську ППО

Україна планує замінювати весь радянський парк техніки, на який у майбутньому не вдасться розраховувати. Це, зі свого боку, має викликати інтерес у виробників. Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна.

Як Україна посилює ППО?

Насамперед йдеться про мобільні вогневі групи. Вони не надто ефективні, проте 10-15%, іноді і 30% збитих цілей припадає саме на них.

"Так, ми втрачаємо сьогодні потенціал старого радянського озброєння, тому що, з одного боку, виходить з ладу техніка, з іншого - і радянських зенітних ракет стає менше, які виробляє Росія. Зрозуміло, що ми не маємо можливості у них брати. Але ми посилюємося західними системами, яких хоч і менше, але вони значно ефективніші" , - сказав він.

Як пояснив представник Повітряних сил, у першу чергу йдеться про системи Patriot та SAMP-T, які здатні збивати балістичні цілі. Patriot вже продемонстрував це збивши "Кинжал", а SAMP-T ще треба перевіряти у бойових умовах. Зокрема, також NASAMS та Iris-T – разом це чотири комплекси, які будуть основою ППО Повітряних сил у майбутньому.

"Далі ППО Сухопутних військ типу Gepard - це зенітні гармати, які можуть в автоматичному режимі теж знищувати цілі, що дає дуже ефективну роботу. Але у них невелика відстань. Крім того, французький Crotale. Це основні засоби, які зараз, мабуть, замінять ППО Сухопутних військ" , - зазначив представник Повітряних сил.

Україні, за словами Ігната, слід розраховувати саме на новітні системи ППО, зокрема Iris-T. Він привітав рішення Берліна виготовити ще чотири одиниці ЗРК.

Виробники мають бути зацікавлені у співпраці

"Виробники повинні бути зацікавлені в довгостроковій співпраці з Україною на перспективу, тому що ми в будь-якому разі замінюватимемо весь радянський парк техніки, що у нас є - це С-125, Бук-М1, C-300 різних модифікацій, на які ми в майбутньому вже не можемо розраховувати" , - пояснив.

Україна планує замінити весь радянський парк на західні комплекси, у зв'язку з чим очікує на продовження допомоги від Заходу.

"Німеччина дає нам чотири системи Iris-T. Далі NASAMS, було озвучено на саміті у Вільнюсі про ще дві системи, які нам надає Норвегія. США більш стримані в якихось прогнозах і обіцянках, це спостерігається вже давно. Це видно навіть на прикладі F-16. Коли вони вважатимуть за потрібне - тоді й скажуть .

Зокрема, він додав, що Україна планує також отримати ще Patriot через його ефективність на полі бою.