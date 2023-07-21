Нова стратегія: McDonald's почав відкривати придорожні ресторани

McDonald's 21 липня відкрив в Україні перший заміський придорожній ресторан біля села Глибочиця у Житомирській області на 127-му кілометрі траси Київ — Чоп. Це частина нової стратегії розвитку мережі, повідомляє Новое время.

Юлія Бадрітдінова, генеральна директорка компанії в Україні, Чехії та Словаччині, зазначила, що заклади на трасах є частиною стратегії розвитку в Україні та давньою практикою у світі. За її словами, відкриття цього закладу було заплановане ще до повномасштабного вторгнення.

Новий McDonald's знаходиться поруч з автозаправкою і став одним з найбільших в Україні. Його площа — понад 500 кв. м, він має 133 місць для відвідувачів у залі та ще 116 — на терасі.

"Компанія є одним із найбільших іноземних інвесторів в Україні, які, зокрема, створюють сучасну та доступну інфраструктуру. Відтепер це стосується не лише великих міст. Відкриття нового обʼєкта на трасі М-06 "Київ-Чоп" — важливий сигнал для бізнесу: відновлення та розвиток можливі навіть попри війну" , — прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Біля ресторану виділена територія для паркування великих автобусів. Окрім традиційного сервісу, у залі ресторану також встановлена мікрохвильова піч для відвідувачів з немовлятами, аби вони мали змогу за потреби розігріти дитяче харчування.

Заклад працюватиме з 07:30 до 22:00 із дотриманням розширених правил безпеки, впроваджених компанією. Ресторани закриваються під час повітряної тривоги й відновлюють роботу орієнтовно через годину після її скасування.

Разом із щойно відкритим закладом в Україні вже працюють понад 90 ресторанів McDonald's.