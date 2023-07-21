Німеччина передала Україні перших 10 танків Leopard 1А5

Уряд Німеччини передав Україні чергову партію військової допомоги для захисту від агресії Росії. Це випливає з оновленого списку на сайті федерального уряду, повідомляє Укрінформ.

Так, у новій партії 10 танків Leopard 1А5, 20 кулеметів MG3 для танків Leopard 2, БМП Marder та інженерна броньована машина Dachs.

Також серед нової військової допомоги 1 305 снарядів 155-мм калібру, 2 064 димові боєприпаси 155-мм калібру, одна мостова система та 12 причепів, 4 автомобілі для патрулювання кордону, 10 наземних оглядових радарів, 16 вантажівок Zetros, а також 100 тисяч аптечок.

Загалом уряд Німеччини схвалив передачу Україні 178 танків Leopard 1А5.