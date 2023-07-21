У США назвали найімовірніший шлях вивозу українського зерна

США працюватимуть з Україною та союзниками і партнерами, аби допомогти вивезти зерно із України. Найімовірнішими є сухопутні шляхи. Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки.

"Ми це вже робили, зокрема і до зернової угоди" , – сказав Кірбі.

За його словами, це не так ефективно, як морем і таким шляхом “не вивезеш аж так багато зерна”.

"Ми це розуміємо, але не полишимо спроби" , – запевнив представник Білого дому.

За його словами, вигідною ця угода була для усіх, включно із російськими фермерами. Разом з тим вона була надзвичайно корисною для країн, які розвиваються, які мають проблеми із харчами. І ці проблеми зараз будуть лише погіршуватися скрізь на Глобальному Півдні: в Азії, Африці, Латинській Америці, каже Джон Кірбі.