Окупанти встановили рекорд з обстрілу на Лимано-Куп'янському напрямку – ЗСУ

Минулої доби на Лимано-Куп'янському напрямку російські окупанти обстріляли позиції українських військ з артилерії рекордну кількість разів. Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, повідомляє Ліга.net.

"На Лимано-Куп'янському напрямку ворог намагається перехопити ініціативу, вести наступальні дії, рекордно 908 разів обстріляв наші позиції всіма типами та калібрами артилерії, здійснив 11 авіанальотів" , – повідомив Череватий.

Він додав, що на цей час сталося 29 зіткнень, в ході яких знищено 76 окупантів, 158 отримали поранення.

Українські війська за добу на Лимано-Куп'янському напрямку знищили два танки, САУ "Мста", два міномети, гаубицю, два безпілотники та польовий склад із боєприпасами.