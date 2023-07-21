Гіркіна-Стрєлкова затримали за наводкою колишнього вагнерівця – росЗМІ

Російські ЗМІ повідомляють, що силовики затримали активного прихильника війни проти України та міжнародного злочинця Ігоря Стрєлкова (справжнє прізвище Гіркін), який став відомим після 2014 року.

У п'ятницю, 21 липня, правоохоронці затримали Ігоря Стрєлкова, розповіли РБК два джерела в правоохоронних органах і підтвердив адвокат Стрєлкова.

Повідомляється, що силовики забрали Стрєлкова з дому близько полудня. У його квартирі працівники Слідчого комітету проводять обшук.

За попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього найманця групи "Вагнер".

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