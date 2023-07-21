Україна відновлює експорт електроенергії у Словаччину

НЕК "Укренерго" відновлює можливість експорту електроенергії у Словаччину. Перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних ліній на експортному напрямку Україна – Словаччина стартує сьогодні, повідомляє ЛігаБізнес.

На аукціоні учасникам запропонують 200 МВт з датою постачання 23 липня, з 09:00 до 14:00.

"Зважаючи на війну та постійні ризики від обстрілів, доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах" , – йдеться у повідомленні.

"Укренерго" та словацький оператор системи передавання SEPS підписали угоду, яка визначає порядок проведення та розподілу коштів від аукціонів з доступу до міждержавних інтерконекторів між операторами двох енергосистем. 12 липня НКРЕКП погодила цю угоду, що відкрило можливість для експорту електроенергії до Словаччини.

Українська електроенергія експортуватиметься лише тоді, коли в енергосистемі є надлишок виробленої електроенергії, наголошує "Укренерго".

Наприклад, експорт можливий у ранкові та денні години, коли виробництво сонячних електростанцій найбільше. У дефіцитні години залишається необхідність імпортувати електроенергію.

Дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу для України та Молдови наразі становить 400 МВт, для імпорту – 1200 МВт. Триває робота для збільшення цих обсягів.