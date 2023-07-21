Захист портів та ситуація на фронті: Зеленський збирав Ставку
На сьогоднішньому засіданні Ставки Верховного головнокомандувача обговорили захист портової інфраструктури від російських атак, ситуацію на фронті та північному кордоні, а також перевірку роботи центрів комплектування.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.
"Продовжуємо системну роботу із захисту наших портів та інфраструктури зернової ініціативи. Розуміємо ризики, загрози, перспективи. Доповіді командувача ВМС Неїжпапи та віце-прем’єра Кубракова.
Головкому Залужному, командувачу Неїжпапі та міністру Кубракову – підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору". МЗС – напрацювати аналогічні дипломатичні кроки", – написав Зеленський.
Також заслухали доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського і Тарнавського про актуальну ситуацію на полі бою та доповідь розвідок щодо задумів противника на коротку й тривалу перспективу. Також серед обговорюваних військових питань – постачання, логістика, виробництво.
Головне управління розвідки Міноборони, Служба зовнішньої розвідки та Держприкордонслужба доповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю.
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Тримаємо під пильним контролем діяльність найманців у Білорусі", – зазначив Зеленський.
Також президент додав, що триває комплексна перевірка роботи територіальних центрів комплектування (колишніх військкоматів).
"Заслухали проміжний звіт, до кінця місяця очікуємо результатів інспекції", – повідомив він.