Захист портів та ситуація на фронті: Зеленський збирав Ставку

На сьогоднішньому засіданні Ставки Верховного головнокомандувача обговорили захист портової інфраструктури від російських атак, ситуацію на фронті та північному кордоні, а також перевірку роботи центрів комплектування.

Про це повідомив﻿ президент Володимир Зеленський у Telegram.

"Продовжуємо системну роботу із захисту наших портів та інфраструктури зернової ініціативи. Розуміємо ризики, загрози, перспективи. Доповіді командувача ВМС Неїжпапи та віце-прем’єра Кубракова.

Головкому Залужному, командувачу Неїжпапі та міністру Кубракову – підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору". МЗС – напрацювати аналогічні дипломатичні кроки" , – написав Зеленський.

Також заслухали доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського і Тарнавського про актуальну ситуацію на полі бою та доповідь розвідок щодо задумів противника на коротку й тривалу перспективу. Також серед обговорюваних військових питань – постачання, логістика, виробництво.

Головне управління розвідки Міноборони, Служба зовнішньої розвідки та Держприкордонслужба доповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю. " Тримаємо під пильним контролем діяльність найманців у Білорусі" , – зазначив Зеленський.