Кандидатів на заміну Ткаченка поки немає – джерела

Наразі ні в Кабінеті міністрів, ні у Верховній Раді не обговорюють потенційних кандидатів на заміну Ткаченка у Міністерство культури та інформаційної політики, повідомляє Українська правда.

Одразу кілька високопоставлених співрозмовників висловили думку, що на наступному засіданні Ради депутати звільнять Олександра Ткаченка, але нового міністра не призначить.

За таких обставин, Мінкульт отримає виконувача обовʼязків міністра, яким скоріше за все стане перший заступник Ткаченка Ростислав Карандєєв.

"Наразі найбільш ймовірним кандидатом є в.о. – а це по структурі перший заступник міністра" , – сказав один зі співрозмовників видання.

Президент Володимир Зеленський запропонував﻿ прем’єр-міністру Денису Шмигалю звільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури й інформаційної політики та призначити на цю посаду іншу людину. Пізніше Ткаченко повідомив, що подав﻿ заяву про відставку.