Путін назвав західні землі Польщі "подарунком Сталіна"

Президент Росії Владімір Путін заявив, що західні землі Польщі є "подарунком Сталіна" і Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності", повідомляє Європейська правда.

Його слова пролунали під час наради з постійними членами Радбезу.

Путін у промові згадав повідомлення про те, що нібито обговорюється створення польсько-литовсько-українського з’єднання, побачив у цьому "загрозу окупації Західної України" та заявив, що це "не буде чимось новим", пригадавши низку подій XX сторіччя.

"Хочу нагадати про те, чим закінчилася для Польщі така агресивна політика. Закінчилася вона трагедією 1939 року, коли Польщу західні союзники покинули на поталу німецькій воєнній машині і вона фактично втратила свою незалежність і суверенітет, які відновила величезною мірою завдяки СРСР.