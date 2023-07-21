Путін чекає кроків від Заходу по "зерновій угоді" - Ердоган

Росія чекає кроків від країн Заходу щодо продовження «зернової угоди». Глава Кремля Володимир Путін має певні очікування від майбутніх домовленостей, заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, повідомляє Дзеркало тижня.

Турецький лідер натякнув на особливу роль його країни як посередника у переговорах між Україною та Росією. За його словами, після особистої зустрічі із Путіним вдасться відновити дію Чорноморської зернової ініціативи.

"Я вважаю, що після детального обговорення цього питання з Путіним ми забезпечимо продовження цієї гуманітарної ініціативи" , - сказав Ердоган.

Президент Туреччини додав, що Путін має очікування від західних країн щодо зернової угоди, тому «Захід має зробити кроки в цьому питанні».

Раніше Путін заявив, що його держава нібито розгляне можливість поновлення «зернової угоди» для експорту продовольства Чорним морем, якщо інші сторони погодяться на вимоги Росії. Зокрема, йдеться про підключення Россільгоспбанку до системи SWIFT та поновлення роботи аміакопроводу «Тольятті-Одеса».