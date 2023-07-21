Ексглава МОЗ Степанов отримав підозру від НАБУ

Національне антикорупційне бюро заявило про викриття корупційної схеми в держпідприємстві "Поліграфічний комбінат Україна" в 2013-2016 роках, коли його очолював Максим Степанов, що пізніше став міністром охорони здоров'я в уряді Дениса Шмигаля. Про це йдеться на сайті НАБУ та в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє ЛігаБізнес.

Співрозмовник видання в правоохоронних органах розказав, що 20 липня Степанову повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу.

За версією слідства, у 2013 році тодішній голова поліграфкомбінату придбав на підставних осіб естонську компанію, через яку організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків для паспортів, ID-карт, посвідчень водія тощо.

Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за цінами, які були завищені у чотири-шість разів. За цією схемою з підприємства вивели понад 450 млн грн.

Також, вважає слідство, підозрювані зареєстрували на іноземну компанію право інтелектуальної власності на графічні елементи українських паспортів, що дозволяло їм отримувати додаткову винагороду у формі роялті. Кабінет міністрів за ініціативи НАБУ і САП припинив ці виплати на початку 2022 року.

НАБУ стверджує, що частину грошей у розмірі майже $1,5 млн головний підозрюваний легалізував в Україні, зокрема шляхом фіктивного продажу корпоративних прав за завищеною вартістю.

У викритті схеми, яка існувала у поліграфкомбінаті "Україна", взяли участь слідчі не лише з України, а й з Естонії та Франції.

Загалом у справі п'ятеро підозрюваних. Крім Степанова, це колишній начальник відділу поліграфкомбінату, двоє громадян Естонії, які працювали в компанії-прокладці, та ще один українець, якого вважають пособником.

Максим Степанов був міністром охорони здоров'я з 30 березня 2020 року до 18 травня 2021 року. Його звільнили через конфлікт з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і надмірне бажання слави, зізнався потім президент Володимир Зеленський.