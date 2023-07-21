Шмигаль закликав відкласти непріоритетні для бюджету видатки

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав п'ять пріоритетів бюджетного фінансування: безпека та оборона, соціальна сфера, критична інфраструктура та відновлення, і закликав керівників центральної і місцевої влади усі інші видатки відкласти, повідомляє Укрінформ.

"Повторю ще раз, зараз головні пріоритети: безпека та оборона, соціальна сфера, критична інфраструктура та відновлення. Тому звертаюсь до керівників місцевої та центральної влади. Всі видатки, які сьогодні не на часі, прошу відкласти. Це питання здорового глузду та розуміння пріоритетів", - заявив Шмигаль.

Він нагадав слова Зеленського, що Україна веде сьогодні війну за своє виживання, а тому у час такої війни максимум державних ресурсів має іти на оборону держави.

"Для уряду це постійно був пріоритет. І про це говорять цифри та факти. 672 млрд грн уряд виділив на оборонні потреби за перші пів року 2023-го. За цей же час абсолютно всі податки громадян та бізнесу становили 600 млрд грн. Тобто кожна гривня і кожна копійка, яку громадяни України платять у бюджет, ми одразу направляємо на зарплати військових, техніку, зброю, дрони, боєприпаси та інше забезпечення нашої армії", - сказав Шмигаль.

Другий пріоритет і основна стаття видатків, за його словами, – це соціальні програми. Йдеться про пенсії, допомоги одиноким матерям, людям з інвалідністю, ВПО, субсидії та інші пільги. Прем'єр поінформував, що за шість місяців цього року уряд виділив на всі ці потреби 264 млрд грн, а це майже 20% від усього обсягу видатків держбюджету за цей час.

Третій пріоритет, підкреслив прем'єр, – це робота бюджетної сфери, передусім йдеться про виплату зарплат лікарям та вчителям, фінансування медицини, освітні субвенції.

Четвертий пріоритет видатків, за словами Шмигаля, – це критична інфраструктура: забезпечення тепло- і водопостачання, залізниця, енергетика, ті речі, яких потребує вся країна і кожен громадянин.

І нарешті, як зазначив керівник уряду, п’ятий пріоритет бюджетних видатків – це швидке відновлення, де визначено ключові сфери на наступний рік. "Відбудова та захист енергооб’єктів. Гуманітарне розмінування. Ремонти та відбудова житла для людей. Відновлення критичної та соціальної інфраструктури на деокупованих та постраждалих територіях" , - пояснив він.

Шмигаль підкреслив, що це власне п’ять пріоритетів, які є першочерговими для фінансування, це ті речі, які потрібні для нашої стійкості, оборони, безпеки, виживання. У зв'язку з цим він звернувся до керівників місцевої та центральної влади відкласти усі інші видатки, які зараз не на часі.

"Поставте собі запитання – як рішення, яке ви ухвалюєте, наближає нашу перемогу або вирішує критичне питання? Якщо відповідь – ніяк, то відкладіть його ухвалення на післявоєнний час. Або шукайте інші джерела для реалізації", - наголосив прем'єр.

Він зауважив, що під час дискусій неодноразово йшлося про необхідність залучення позабюджетного партнерського фінансування. За його словами, сьогодні весь цивілізований світ нас підтримує, це дає нам можливість реалізовувати реформи та проєкти без бюджетного фінансування.