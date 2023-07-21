Кабмін дозволив експеримент із виробництва боєприпасів до БПЛА
Кабінет Міністрів погодив пропозицію Мінстратегпрому, Міноборони та Мінцифри щодо реалізації експериментального проекту з виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до БПЛА та бойових частин безпілотних систем. Про це повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук.
"Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту" , - зазначив він.
За словами Мельничука, проект розрахований на два роки.
Рішення Кабміну встановлює організаційні, технологічні та інші вимоги до провадження господарської діяльності у сфері розробки, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем для сил безпеки та оборони України.