Лукашенко полетить на переговори до Путіна у вихідні: що відомо

Лукашенко полетить на переговори до Путіна у вихідні: що відомо
Фото: president.gov.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 23 липня зустрінеться у Росії з диктатором Володимир Путіним, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Лукашенка.

Повідомляється, що Лукашенко та Путін проведуть зустріч, про яку домовлялися раніше.

У повістці переговорів є "питання безпеки, міжнародний порядок денний, економічна взаємодія, реалізація союзних програм, спільне протистояння санкційному тиску та інше".

Що цьому передувало:

  • 6 липня Лукашенко заявив про плани найближчим часом зустрітися Володимиром Путіним, щоб обговорити у тому числі "проблему навколо Вагнера".
  • Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що дати і порядку денного такої зустрічі поки немає.

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