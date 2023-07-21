Джонсон про звільнення Пристайка: він був чудовим послом

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон із сумом сприйняв повідомлення про відставку посла України у Великій Британії Вадима Пристайка, оскільки той був чудовим послом, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Джонсон у Twitter.

"Сумно прощатися з Пристайком, який був чудовим українським послом і другом для цієї країни".

Sad to say goodbye to @VPrystaiko who has been a great Ukrainian ambassador and friend to this country. I hope he will emerge soon in another incarnation! pic.twitter.com/EciW9D6c2J Реклама: — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 21, 2023

При цьому Джонсон висловив сподівання, що звільнений амбасадор незабаром з′явиться "в іншій ролі".

Водночас редакторка Sky News з питань безпеки та оборони Дебора Гейнс вважає, що Пристайко був ефективним на посаді посла в Британії.

"Це дуже прикро, тому що посол України у Великій Британії був надзвичайно потужним і важливим прихильником зусиль України, спрямованих на отримання більшої кількості озброєнь…Його дуже поважають. Він був неймовірно ефективним як посол України" , – зазначила вона.

Нагадаємо: 21 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Вадима Пристайка з посади посла у Британії, який назвав "нездоровим сарказмом" слова президента про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.

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