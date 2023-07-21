Міноборони: Інспекція США показала відсутність розкрадання західної зброї

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов у відповідь на повідомлення ЗМІ стосовно можливих випадків розкрадання західної зброї, заявив, що інспекція США не має претензій до обліку Україною озброєння, яке їй надається, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Міноборони.

"Інспекція Сполучених Штатів по лінії матеріально-технічної допомоги засвідчила відсутність претензій з боку американської сторони до обліку Україною озброєння та військової техніки".

За його словами, в Україні все обліковано - артилерія, боєприпаси, складні системи ППО, бронетехніка.

При цьому Гаврилов нагадав, що у минулому році було впроваджено автоматизовану систему обліку і проходження всього озброєння та військової техніки (ОВТ) через логістику.

Також за допомогою партнерів уведено програми Logfas і "Каравай", які дозволяють по штрих-коду і QR-коду супроводжувати військову техніку до військової частини, а, в разі потреби, приїхати туди і побачити, що там є.

Що було раніше: Перед цим CNN з посиланням на звіт генерального інспектора Пентагону заявило, що у перші місяці повномасштабної війни були випадки викрадення західного озброєння в Україні, однак зброю вдавалося знайти і вилучити.