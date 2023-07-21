Міністр закордонних справ Гватемали прибув до Києва з робочим візитом
Міністр закордонних справ Гватемали Маріо Букаро прибув до Києва з робочим візитом, де зустрівся з першою заступницею глави МЗС України Еміне Джапаровою, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Джапарової у Twitter.
"Відбулася плідна зустріч із міністром закордонних справ Гватемали Маріо Букаро. Сьогоднішній візит є яскравим свідченням унікального характеру відносин і дружби між Україною та Гватемалою", — заявила вона.
Джапарова і Букаро обговорили підготовку третього саміту "Кримської платформи" та кроки з реалізації формули миру президента Володимира Зеленського.
Зазначимо, Україна розраховує залучити до формули миру якнайбільшу кількість країн, у тому числі представників Латинської Америки, Африканського контингенту, Індії та Китаю.