Міністр закордонних справ Гватемали прибув до Києва з робочим візитом

Міністр закордонних справ Гватемали Маріо Букаро прибув до Києва з робочим візитом, де зустрівся з першою заступницею глави МЗС України Еміне Джапаровою, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Джапарової у Twitter.

"Відбулася плідна зустріч із міністром закордонних справ Гватемали Маріо Букаро. Сьогоднішній візит є яскравим свідченням унікального характеру відносин і дружби між Україною та Гватемалою" , — заявила вона.

Джапарова і Букаро обговорили підготовку третього саміту "Кримської платформи" та кроки з реалізації формули миру президента Володимира Зеленського.

Had a fruitful meeting with ???????? Foreign Minister @MarioBucaroGT. Today’s visit to????????is a powerful sign of the unique nature of relations & friendship between???????? & ????????. We discussed preparation of #CrimeaPlatform third Summit & steps to implement @ZelenskyyUa's #PeaceFormula. pic.twitter.com/aY4Oyd4hO3 — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) July 21, 2023

Зазначимо, Україна розраховує залучити до формули миру якнайбільшу кількість країн, у тому числі представників Латинської Америки, Африканського контингенту, Індії та Китаю.