Маркарова: У Сенаті США пропонують підтримати якнайшвидший вступ України в НАТО

Американські сенатори – республіканець Ліндсі Грем і демократ Річард Блюменталь – у п’ятницю представили проєкт резолюції щодо підтримки Сенатом США якомога швидшого вступу України до НАТО, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

Резолюція, яку запропонували Грем і Блюменталь, пропонує закріпити, що американський Сенат "підтримує вступ України в НАТО якнайшвидше", а також просить президента США спільно з іншими лідерами Альянсу розробити "чіткий, комплексний шлях вступу України до НАТО".

Також у документі сенатори пропонують проголосити, що вступ України до НАТО є вкрай важливим для запобігання майбутнім війнам, сприяння миру та забезпечення майбутньої безпеки Європи та світу.

Окремо резолюція підкреслює підтримку з боку Сенату США уряду й народу України в "неспровокованій війні, яка триває понад 500 днів, тоді як вони продовжують захищати свій суверенітет і боротися за те, щоб залишатися незалежною, вільною та демократичною нацією".

"Вдячні сенаторам Грему та Блюменталю за велику роботу на підтримку України в Сенаті США та продовжуємо працювати для найшвидшої перемоги", – прокоментувала українська дипломатка.

Раніше помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що питання про членство України в НАТО вирішене і не підлягає обговоренню.

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вільнюсі лідери погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".