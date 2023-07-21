Парламент Болгарії підтримав постачання Україні партії бронетранспортерів

Депутати парламенту Болгарії сьогодні, 21 липня, проголосували за постачання Україні партії бронетранспортерів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє BGNES.

За це проголосували 142 депутати. Їх передадуть зі складів болгарського МВС.

Міноборони Болгарії запевнило, що обороноздатність країни від цього не постраждає.

Депутати також запропонували навчити українських військових у Болгарії використовувати ці БТР, а потім відправити їх в Україну.

Військова допомога від Болгарії

Раніше повідомлялось, що Болгарія може надати Україні близько 100 бронетранспортерів зі складів Міністерства внутрішніх справ.

Нещодавно уряд Болгарії затвердив новий пакет військово-технічної допомоги для України. За обсягом його можна порівняти з першим пакетом допомоги.

Також уряд Болгарії вирішив приєднатися до спільної закупівлі боєприпасів для України у межах проєкту Європейського оборонного агентства, в якому вже беруть участь 24 країни-члени ЄС та Норвегія.