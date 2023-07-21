FT: РФ хоче витіснити Україну зі світового ринку зерна та просуває свій план поставок

Росія хоче витіснити Україну зі світового ринку зерна, та просуває альтернативний план поставок зерна в Африку, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, російський диктатор Володимир Путін запропонував альтернативну ініціативу. Він пропонує схему, згідно з якою Катар заплатить Москві за доставку російського зерна до Туреччини. А вже Туреччина розподілить урожай "країнам, які цього потребують".

Однак ні Катар, ні Туреччина не погодилися з даною ідеєю. Також, як заявило джерело, Катар навряд чи підтримає цю ідею.

Варто зауважити, що вперше подібну ідею Росія висунула ще у 2022 році, коли ненадовго вийшла з "зернової угоди".

Тоді ідея РФ полягала у тому, що країна-агресор мала відправити до Туреччини до 1 мільйона тонн зерна "на пільгових умовах". Оплатити це все мав Катар, а зерно постачалося б до Туреччини, щоб потім відправляти його до Африки.

Як розповіло джерело з української сторони, тоді було докладено всіх зусиль, щоб ідея не була втілена.

Вихід Росії із "зернової угоди"

17 липня Росія оголосила про вихід із "зернової угоди" нібито через те, що умови Кремля "не виконують".

При цьому Кремль і так кілька місяців не забезпечував стабільної роботи "зернового коридору". Він блокував перевірки кораблів та обстрілював зернові термінали одеських портів.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову угоду" у тристоронньому форматі.

Водночас Міноборони РФ пригрозило, що будь-які кораблі, що прямують до чорноморських портів, вважатимуться залученими до війни. Водночас Україна пообіцяла відповісти тим самим.