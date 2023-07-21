Ердоган провів телефонну розмову з Зеленським: обговорили "зернову угоду"

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у п’ятницю провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила канцелярія президента Туреччини.

Зазначається, що телефонна розмова відбулася на прохання Володимира Зеленського.

"Лідери детально обговорили продовження дії угоди про Чорноморський зерновий коридор. Ердоган заявив, що Туреччина докладає інтенсивних зусиль для встановлення миру", – йдеться в короткому повідомленні.

Доповнено. Зеленський пізніше у Twitter написав, що в розмові з Ердоганом "скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи", а також обговорив реалізацію "формули миру" й попросив президента Туреччини сприяти поверненню українських ув’язнених, зокрема кримських татар.

У вечірньому зверненні в п'ятницю Зеленський анонсував розмову з президентом Туреччини про Чорноморський регіон, продовольчу безпеку та "інші важливі теми".

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

Після цього президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вірить у можливість продовжити Чорноморську зернову ініціативу після його переговорів із президентом РФ Владіміром Путіним.

Водночас Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" без Росії.