Салліван: Байден та Зеленський обговорюють постачання ATACMS Україні

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський обговорюють постачання ATACMS, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час Aspen Security Forum.

За його словами, рішення про постачання ATACMS Україні буде приймати Байденю

Салліван також заявив, що Сполучені Штати готові "йти на ризики" в питанні постачання озброєння Україні. Однак після кожного оголошення про новий пакет допомоги Україні США враховують реакцію РФ.

Окрім цього Салліван розповів, що Штати ведуть з Україною консультації з приводу того, коли варто залучити основні сили під час контрнаступу. Однак Вашингтон не націлений на зміну влади в РФ, ціль США це допомога Україні.

Передача ракет ATACMS Україні

ATACMS - це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin із дальністю застосування до 300 км. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.

Ще минулого року українські офіційні особи почали закликати Штати до передачі далекобійних ракет ATACMS. Завдяки їм наші воїни змогли б завдавати ударів по тилових районах зосередження ворога. Також для використання такого озброєння наша країна вже має реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Довгий час США відхиляли прохання України і лише нещодавно президент США Джо Байден підтвердив, що Штати розпочали розгляд передачі нашим воїнам вищезгаданих ракет.