ISW проаналізував маніпуляції Кремля із "зерновою угодою"
Росія вчергове хоче підірвати західну підтримку України, для цього маніпулює "зерновою угодою" і завдає ударів по українській портовій та зерновій інфраструктурі, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Інститут вивчення війни (ISW).
В огляді зазначають, що Кремль, схоже, намагається пом'якшити заяву Міністерства оборони Росії від 19 липня про розгляд цивільних суден у Чорному морі як військових цілей.
На думку експертів, Росія маневрує, щоб зберегти можливість модифікувати чинну угоду, а не вести переговори про абсолютно нову, оскільки вона прагне отримати значні поступки від Заходу.
Також російське МЗС, ймовірно, намагається довести, що Росія все ще є де-юре учасником, незважаючи на її вихід із зернової угоди, щоб залишити відкритим канал для Росії, щоб переглянути зернову угоду на більш вигідних для неї умовах, замість того, щоб укладати абсолютно нову.
Експерти нагадують, що Путін висунув низку вимог щодо повернення Росії до угоди 19 липня, зокрема, зняття санкцій на поставки російського зерна та добрив і відновлення підключення російських банків, що обслуговують поставки продовольства, до SWIFT.
Фахівці підсумовують: посилення ударів російських військових по українській портовій та зерновій інфраструктурі, а також погрози морської ескалації в Чорному морі, ймовірно, мають на меті, серед іншого, чинити тиск на Захід, щоб він погодився з цими вимогами.
В огляді підкреслюють, що Кремль регулярно вдається до ескалаційної риторики, спрямованої на те, щоб змусити Захід піти на поступки, і часто одні посадовці просувають цю риторику, тоді як інші імітують бажання брати участь у переговорах.
Зазначається і те, що Путін продовжував докладати зусиль, щоб посіяти розбіжності всередині НАТО та між Україною і НАТО, ймовірно, з метою підтримати зусилля Кремля щодо Чорноморської зернової ініціативи і підірвати довгострокову підтримку України з боку Заходу.
У звіті вказують, що арешт терориста і критика влади РФ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) 21 липня може бути публічним проявом зміни балансу сил між кремлівськими фракціями, можливо, на шкоду Федеральній службі безпеки Росії (ФСБ), в якій Гіркін служив.
Російські інсайдерські джерела стверджують, що арешт Гіркіна є частиною зусиль Кремля, спрямованих на розправу над окремими відомими особами після збройного заколоту засновника групи "Вагнера" Євгена Пригожина 24 червня.
Крім того, російська влада також порушила кримінальну справу проти соратника Гіркіна, колишнього полковника Головного розвідувального управління (ГРУ) Володимира Квачкова, за звинуваченням у дискредитації Збройних сил Росії.
Аналітики наголошують: заколот "Вагнера", ймовірно, змінив баланс сил у Кремлі, потенційно позбавивши деяких осіб – включаючи Гіркіна – прихильності Путіна, а отже, і частини їхньої влади.
Щодо контрнаступу фахівці вказують на те, що українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту 21 липня і досягли успіхів на деяких напрямках.
Ключові висновки ISW за 21 липня:
- Арешт Гіркіна (Стрєлкова) 21 липня може бути публічним проявом зміни балансу сил між кремлівськими фракціями, можливо, на шкоду ФСБ, в якій служив Гіркін.
- Російські інсайдерські джерела стверджують, що арешт Гіркіна є частиною зусиль Кремля, спрямованих на розправу над окремими російськими так званими ультранаціоналістами після збройного заколоту вагнерівців і Пригожина 24 червня.
- Заколот "ПВК Вагнер", ймовірно, змінило баланс сил у Кремлі, потенційно позбавивши деяких покровителів, зокрема й Гіркіна, прихильності Путіна, а отже, і частини їхньої влади.
- Російські війська вчетверте вночі 21 липня завдали ракетних ударів і ударів з безпілотників по південній Україні після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.
- Схоже, Кремль намагається пом'якшити заяву Міністерства оборони Росії від 19 липня про те, що цивільні судна в Чорному морі є військовими цілями.
- Росія маневрує, щоб зберегти за собою можливість модифікувати чинну зернову угоду, а не вести переговори про укладення абсолютно нової, оскільки вона прагне домогтися від Заходу значних поступок.
- Путін продовжив зусилля, спрямовані на те, щоб посіяти розбіжності всередині НАТО та між Україною і НАТО, ймовірно, з метою підтримати зусилля Кремля щодо Чорноморської зернової ініціативи та підірвати довгострокову підтримку України з боку Заходу.
- Українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту 21 липня і досягли успіхів на деяких напрямках.
- Російські війська провели наступальні операції в районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, а також на лінії Авдіївка-Донецьк і, як повідомляється, просунулися вперед у районі Куп'янська та Кремінної.
- Українські війська проводили контрнаступальні операції в районі Бахмута, вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна та Авдіївка-Донецьк і просунулися вперед у районі Бахмута.
- Війська РФ провели обмежені наземні атаки на заході Донецької області, на заході Донецької та сході Запорізької областей і на південь від Оріхова, а також, за повідомленнями, просунулися вперед на південь від Оріхова.
- Сили оборони провели контрнаступальні операції на заході Донецької області та на сході Запорізької області, а також на заході Запорізької області і досягли успіхів на заході Донецької області та на сході Запорізької області.
- Російські чиновники оголосили, що внесуть поправки до законопроєкту Державної Думи РФ, який спочатку був спрямований на поступове підвищення призовного віку, з метою негайного підвищення верхньої вікової межі для весняного призову 2024 року.
- Російська окупаційна влада продовжує вивозити українських дітей з окупованої України до Росії.
- Джерело, пов'язане з "Вагнером", повідомило, що так звана ПВК перемістила свою штаб-квартиру з Молькіно у Краснодарському краї до Білорусі, і що робота "Вагнера" з передачі бойового досвіду білоруським військовим "йде повним ходом".