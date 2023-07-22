Сили ППО вночі збили усі запущені росіянами "Шахеди"

Сили ППО вночі збили усі запущені росіянами "Шахеди"
Фото: КМВА

Уночі 22 липня російські окупанти атакували з південно-східного напрямку п’ятьма ударними дронами Shahed-136/131, усі вони знищені українськими силами ППО, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили Повітряні сили.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил усі 5 дронів-камікадзе знищено!".

Окрім цього, протягом доби 21 липня протиповітряною обороною знищено дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Також за поточну та минулу добу авіація повітряників завдала понад 25 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

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