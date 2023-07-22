Зеленський авеню: у Британії назвали вулицю на честь українського президента

Йдеться про вулицю в місті Харлоу в Ессексі, повідомляє Ділова столиця.

У Британії назвали вулицю на честь Зеленського, за інформацією ВВС.

Йдеться про вулицю в місті Харлоу в Ессексі. П'ята авеню тепер має альтернативну назву – Зеленський авеню.

Депутат від Харлоу Роберт Хелфон, який бувна відкритті сказав, що це місто досить доречне місце для вшанування українського лідера, оскільки Харлоу було побудовано для багатьох переміщених лондонських сімей після Другої світової війни.

"Нове місто Харлоу виникло як фенікс із попелу, — сказав він. — Ми хотіли показати українцям, що можна зробити – що коли вони переможуть Росію, що є надія, є можливість, що вони матимуть гарні нові міста".

Він також похвалив місцевих жителів, які допомогли розмістити та підтримати приблизно 70 українських біженців після вторгнення Росії.