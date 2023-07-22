Українські десантники вперше показали танк Challenger 2 у дії

Десантно-штурмові війська ЗСУ мають на озброєнні один із кращих сучасних танків в світі Challenger 2 та ефективно його використовують, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба командування ДШВ.

Десантники показали маневри наданого Британією озброєння та поділилися враженнями від використання танка.

На відео - модель 1991 року, у ній використовуються боєприпаси 120 калібру двох видів: бронебійний та осколково-фугасний. Танк відзначається чудовою прохідністю, маневрений, вогнева потужність – до 10 км, має нічний приціл, лазерний далекомір.

"Враження чудові, як на навчаннях так і в дії" , – зазначають десантники.

Нагадаємо:

В травні 2023 року Велика Британія підтвердила, що всі обіцяні танки Challenger 2 вже знаходяться на території України.