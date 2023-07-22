Українські десантники вперше показали танк Challenger 2 у дії
Десантно-штурмові війська ЗСУ мають на озброєнні один із кращих сучасних танків в світі Challenger 2 та ефективно його використовують, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба командування ДШВ.
Десантники показали маневри наданого Британією озброєння та поділилися враженнями від використання танка.
На відео - модель 1991 року, у ній використовуються боєприпаси 120 калібру двох видів: бронебійний та осколково-фугасний. Танк відзначається чудовою прохідністю, маневрений, вогнева потужність – до 10 км, має нічний приціл, лазерний далекомір.
"Враження чудові, як на навчаннях так і в дії", – зазначають десантники.
Нагадаємо:
В травні 2023 року Велика Британія підтвердила, що всі обіцяні танки Challenger 2 вже знаходяться на території України.