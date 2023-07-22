У Криму безпілотники атакували нафтобазу й аеродром, на місці велика пожежа (Оновлено)

Російська окупаційна "влада" Криму повідомляє про атаку БПЛА в Красногвардійському районі, людей евакуйовують, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов, "ЧП Севастополь".

Аксьонов каже, що безпілотники "намагалися" атакувати інфраструктурні об'єкти, проте вояки вже перебувають на місці "для ліквідації можливих наслідків".

Тим часом у соцмережах пишуть про приліт на нафтобазу й аеродром кількох безпілотників, а також про детонацію боєприпасів.

У Криму вже панікують з приводу відео, які з'явилися в соцмережах.

"Радник глави" окупованого Криму погрожує жителям ФСБ за те, що оприлюднили ці ролики.

Оновлено: Пізніше Аксьонов визнав, що внаслідок БПЛА детонує склад.

Вони вирішили евакуювати населення в радіусі 5 кілометрів у пункти тимчасового розміщення.

Також вирішено призупинити рух на Кримській залізниці.