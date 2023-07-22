Спецпризначенці СБУ показали знищення техніки, складів та десятків окупантів
Бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки оприлюднили відео, на якому спалили 26 цілей ворога та 40 російських загарбників, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє СБУ.
За даними спеців, вони ліквідували 26 цілей Росії.
До списку втрат окупантів додалися танк, МТЛБ, 2 бронеавто, комплекс спостереження "Муром-П", антенний пост РЛС "Подлет" разом з машиною управління, система РЕБ, три 120-мм міномети, 7 бліндажів, 2 склади боєприпасів та інше.
"Посмертне звання "хорошого росіянина" отримали ще близько 40 окупантів".