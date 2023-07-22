Гутцайт не випускає з країни легендарного шахіста для участі у Кубку світу

Міністерство молоді та спорту не надає дозвіл на виїзд українському шаховому гросмейстеру Василю Іванчуку для участі в Кубку світу-2023, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Міжнародна федерація шахів.

За даними федерації, український гросмейстер Василь Іванчук отримав від FIDE wild card на участь у Кубку світу, який стартує 29 липня в Баку.

Вони нагадують, що Іванчук проживає у Львові. Згідно з законодавством, йому потрібен дозвіл Міністерства молоді та спорту на виїзд з країни, оскільки він не досяг 60-річного віку (йому 54).

"Такий дозвіл не був наданий. Офіційний запит від організаторів чемпіонату світу, Азербайджанської шахової федерації, також був відхилений.

Щоб вирішити цю ситуацію, деякі з найкращих гросмейстерів світу підписали відкритий лист до міністра молоді та спорту пана Вадима Гутцайта.

Ми просимо шахову спільноту підтримати цю ініціативу, поширивши лист, і сподіваємося, що більше гросмейстерів висловлять свою підтримку гросмейстеру Іванчуку".