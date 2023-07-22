У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму
Збройні сили підтвердили, що вони 22 липня вранці знищили нафтобазу та склади боєприпасів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Сили оборони знищили нафтобазу та склади армії РФ у тимчасово окупованому Октябрьському Красногвардійського району Криму.
Слава Збройним силам!".
Вони не надають ніяких подробиць.
Також Стратком не повідомляє, яким чином атакували ці об’єкти.
Передісторія: Вранці 22 липня російська окупаційна "влада" Криму повідомила про атаку БПЛА в Красногвардійському районі, людей евакуйовували.